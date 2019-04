Bruno Fernandes não sai do Sporting por menos de 70 milhões de euros

Bruno Fernandes não deixa o Sporting por uma verba inferior a 70 milhões de euros, segundo a informação divulgada esta sexta-feira pelo jornal “Correio da Manhã”. A exibição do médio na passada quarta-feira diante do Benfica, nas meias-finais da Taça de Portugal, serviu para abrir ainda mais o apetite dos grandes clubes europeus, no jogador de 24 anos.

Com contrato até 2023 e uma cláusula de 100 milhões de euros, Bruno Fernandes, leva já 26 golos em 45 jogos nesta temporada, sendo o melhor marcador português, à frente de Cristiano Ronaldo, que soma 24. Por estes motivos, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, já definiu que o médio não deixa Alvalade por menos de 70 milhões de euros.

Interessados no médio que custou 8,5 milhões de euros aos ‘leões’ em 2017 não faltam, com o Manchester United a ter um ligeiro avanço, de acordo com o CM, sobre Paris Saint-Germain, Chelsea, Atlético Madrid e Inter de Milão.

Entretanto, em entrevista esta sexta-feira ao jornal “Record”, Bruno Fernandes, refere que “obviamente que um jogador ver o seu nome ligado, nem que seja só nos jornais, a grandes é sempre muito bom, mas muito se fala e pouco se faz”, salientando que neste momento o seu foco está no Sporting.

“Nunca escondi que o meu sonho seria um dia jogar nos grandes clubes europeus e nas melhores competições, nos melhores campeonatos europeus. Mas neste momento, eu já estou num grande europeu e quero dar tudo aquilo que tenho enquanto aqui estiver. E, até ao dia de ir embora, estarei aqui de bom grado e a dar tudo o que tenho pelo Sporting”, afirma Bruno Fernandes.