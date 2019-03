Bruxelas aprova medidas de segurança para reduzir a zero as mortes nas estradas europeias

A tecnologia de limitação de velocidade parece estar destinada a tornar-se obrigatória para todos os veículos vendidos na Europa a partir de 2022, após novas regras terem sido acordadas provisoriamente pela União Europeia (UE).

As medidas de segurança aprovadas pela Comissão Europeia incluem a assistência de velocidade inteligente (ISA, sigla em inglês), travagem de emergência avançada e tecnologia de manutenção de faixa. A UE argumenta que o plano pode ajudar a evitar 140 mil ferimentos graves até 2038 e, em última análise, reduzir o número de mortos a zero até 2050.

A notícia é avançada pela “BBC” que cita a Comissária da UE, Elzbieta Bienkowska que realça que ”todos os anos, 25 mil pessoas perdem a vida nas nossas estradas. A grande maioria destes acidentes é causada por erro humano”, explicou. “Com os novos recursos de segurança avançados que se tornarão obrigatórios, podemos ter o mesmo impacto de quando os cintos de segurança foram introduzidos pela primeira vez”, concluiu.

Para automóveis, veículos comerciais ligeiros, camiões e autocarros serão obrigatórios dispositivos de controlo da sonolência e da distração do condutor (por exemplo, em caso de utilização de um telemóvel durante a condução), adaptação inteligente da velocidade, controlo da segurança em marcha-atrás através de câmaras ou sensores e registo de dados em caso de acidente (caixa negra).

Para os automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros serão obrigatórios sistemas de aviso de afastamento da faixa de rodagem, sistemas avançados de travagem de emergência e cintos de segurança com maior resistência às colisões.

No que respeita a camiões e autocarros, terão que ser cumpridos os requisitos específicos destinados a melhorar a visão direta dos condutores e a reduzir os ângulos mortos e instalação de sistemas, à frente e dos lados do veículo, para detetar e alertar para a presença de utentes da via pública vulneráveis, tornando os veículos pesados mais seguros.

Outros recursos de segurança aprovados para carros, carrinhas comerciais, camiões e autocarros europeus incluem uma tecnologia que fornece um aviso de sonolência e distração do motorista, como por exemplo, se o motorista usar um smartphone enquanto conduz, e também um gravador de dados em caso de acidente, semelhante a uma caixa negra.

Quando é que ficará disponível?

A Ford, a Mercedes-Benz, a Peugeot-Citroen, a Renault e a Volvo já possuem modelos disponíveis com parte da tecnologia ISA instalada.

No entanto, existem algumas preocupações sobre se a tecnologia atual é suficientemente avançada para que o sistema funcione efetivamente.

Muitos carros já têm uma câmara frontal, mas há um ponto de interrogação sobre se a tecnologia de reconhecimento de sinais de trânsito estará pronta em breve.