Bruxelas define prioridades de investigação e inovação sustentáveis no primeiro plano estratégico Horizonte Europa 2021-2024

A Comissão Europeia definiu esta semana as prioridades de investigação e inovação para um futuro no âmbito do primeiro plano estratégico 2021-2024 do Horizonte Europa.

“A Comissão Europeia adotou (…) o primeiro plano estratégico para o Horizonte Europa, o novo programa de investigação e inovação da UE [União Europeia] no valor de 95,5 mil milhões de euros a preços correntes. O plano estratégico, uma novidade no âmbito do Horizonte Europa, define as orientações estratégicas para o direcionamento dos investimentos durante os primeiros quatro anos do programa”, explica o RAPID – Representação em Portugal da Comissão Europeia.

De acordo com esse documento, este plano estratégico “assegura que as ações de investigação e inovação da UE contribuem para as prioridades da União, nomeadamente uma Europa verde e com impacto neutro no clima, uma Europa preparada para a era digital e uma economia ao serviço das pessoas”.

Margrethe Vestager, vice-presidente executiva de ‘Uma Europa Preparada para a Era Digital’, declarou que “este plano proporciona um quadro para que a investigação e a inovação de elevada qualidade e baseadas na excelência sejam concretizadas com o programa de trabalho do Horizonte Europa”.

“Com esta orientação estratégica asseguramos que os investimentos em investigação e inovação possam contribuir para um processo de recuperação baseado na dupla transição ecológica e digital, na resiliência e na autonomia estratégica aberta”, defende esta responsável.

Por seu lado, Mariya Gabriel, comissária europeia da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, afirmou que “as orientações do plano estratégico garantirão que as prioridades políticas comuns da UE possam tirar partido dos novos conhecimentos, ideias e inovação”.

“Esta nova abordagem é outra forma de garantir que a investigação e a inovação financiadas pela UE permitirão dar resposta aos desafios com que se defrontam os europeus”, assinala a comissária europeia.

Recorde-se que as prioridades estabelecidas no plano estratégico do Horizonte Europa serão aplicadas no quadro do programa de trabalho do Horizonte Europa, que estabelece oportunidades de financiamento de atividades de investigação e inovação através de convites temáticos à apresentação de propostas e temas.

Os primeiros convites à apresentação de propostas serão lançados na primavera de 2021 e apresentados nas Jornadas Europeias da Investigação e Inovação, que se realizarão em 23 e 24 de junho.