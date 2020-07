Bruxelas investe 2,2 mil milhões de euros em 140 projetos no setor dos transportes

Com o objetivo de relançar a economia, a Comissão Europeia (CE) anunciou, esta quinta-feira, ter injetado 2,2 mil milhões de euros em 140 projetos no essenciais no setor dos transportes.

De acordo com a nota oficial, estes projetos contribuirão para criar ligações de transportes necessárias em todo o continente, para apoiar os transportes sustentáveis e para criar emprego.

Este financiamento vai ajudar a União Europeia a alcançar os objetivos climáticos definidos no Pacto Ecológico Europeu. Destacam-se particularmente os projetos destinados a reforçar os caminhos de ferro, incluindo as ligações transfronteiriças e as ligações aos portos e aeroportos. No passado dia 9 de julho, a CE deu luz verde a um investimento de 50 milhões de euros para modernizar a linha de caminhos de ferro de 25 km entre Lisboa e Cascais.

No total, a UE vai prestar um apoio total de 1,6 mil milhões de euros a 55 projetos de infraestruturas ferroviárias no coração da rede transeuropeia de transportes (RTE-T).

O transporte por vias navegáveis interiores também vai ser reforçado quantitativa e qualitativamente tal como o setor marítimo, onde a prioridade é dada aos projetos de transporte marítimo de curta distância com utilização de combustíveis alternativos e à instalação de fontes de energia em terra para reduzir as emissões dos navios atracados.

De acordo com o comunicado, a UE vai disponibilizar também quase 142 milhões de euros de apoio à transição para combustíveis mais ecológicos para os transportes (19 projetos). Vários destes projetos envolvem a transformação de navios para que possam circular a gás natural liquefeito (GNL), bem como a instalação das correspondentes infraestruturas portuárias.

No total, no quadro do Mecanismo Interligar a Europa (MIE), estão disponíveis 23,2 mil milhões de euros do orçamento da UE de 2014-2020 para cofinanciar projetos da rede transeuropeia de transportes (RTE-T) nos Estados-Membros da UE. Desde 2014, primeiro ano de programação do MIE, foram lançados seis convites à apresentação de propostas para projetos (um por ano). Ao todo, o MIE apoiou 794 projetos no setor dos transportes, num montante total de 21,1 mil milhões de euros.