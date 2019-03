Buffett, a capitalização dos ganhos e a importância de investir

Warren Buffett é de longe o investidor mais popular do mundo. Investidor desde os 11 anos – e empreendedor desde mais cedo ainda –, o Óraculo de Omaha ganhou cedo o gosto pelo seu “hobby” de fazer dinheiro e acumulou, ao longo dos seus quase 90 anos de vida, uma fortuna que está avaliada em mais de 80 mil milhões de dólares. Uma das maiores do mundo.

Buffett escreve todos os anos uma carta aos accionistas da sua holding, a Berkshire Hathaway Inc., que mesmo sendo repetitiva em grande parte do seu conteúdo, atrai sempre muita atenção do mercado financeiro e da imprensa internacional. Nesta carta não encontramos nenhuma previsão em relação à direcção do mercado accionista para os próximos meses, nem nenhum comentário relativamente às guerras comerciais entre os EUA e a China. Encontramos sim, senso comum e clarividência relativamente aos princípios de investimento que funcionaram para Warren Buffett e para os seus parceiros ao longo de mais de 50 anos. E encontramos uma verdadeira homenagem à magia do juro composto (ou da capitalização dos ganhos).

A matemática da capitalização dos ganhos é relativamente simples de perceber, mas a sua magia é difícil de interiorizar. Warren Buffett faz questão de nos mostrar essa magia na primeira página da sua carta aos accionistas. Segundo a tabela que apresenta, o índice accionista S&P 500 (que representa o benchmark do mercado accionista) concedeu ganhos médios compostos anualmente de 9,7% desde 1964 a 2018 (um período de 54 anos).

A composição destes ganhos traduzir-se-ia num ganho bruto de 15.019% nesse período (sim, o investimento ter-se-ia multiplicado por mais de 150 vezes). Notável, visto que se os ganhos de 9,7% ao ano não fossem compostos/capitalizados, o capital inicial só se teria multiplicado por pouco mais que 6 vezes. Mais notável no entanto é ver os ganhos acumulados que a acção da Berkshire Hathaway registou nesse período, com um ganho médio composto anualmente de 20,5% (o dobro do índice de mercado em números redondos).

A nossa intuição matemática diz-nos que os ganhos acumulados da ação são bastante maiores do que o dobro dos ganhos acumulados do índice de mercado, mas é a precisão dos números que impressiona. Ao longo dos 54 anos, a acção da Berkshire Hathaway Inc. acumulou ganhos de 2.472.627%, mais de 160 vezes os ganhos acumulados pelo mercado ou quase 25 mil vezes o capital inicialmente investido. Impressionante visto que os ganhos médios anuais são “só” o dobro dos do mercado.

Por outro lado, se esse capital não tivesse sido investido, se tivesse sido simplesmente poupado e depositado numa conta sem juros, ao longo desse período de 54 anos, uma inflação média de 2% ao ano teria comido mais de dois terços do poder de compra do montante inicial (os preços teriam subido de um modo geral cerca de três vezes). Uma comparação que deve fazer pensar os portugueses, que alocam uma fatia de quase 50% das suas poupanças a depósitos que actualmente rendem pouco mais que 0% ao ano.

