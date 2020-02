Burlões esvaziam conta de general angolano

O general angolano António França (“Ndalu”) foi burlado em cerca de 110 mil euros por um grupo que está a ser julgado em Lisboa, revela o “Jornal de Notícias” (JN) na edição desta sexta-feira.

O grupo conseguiu esvaziar a conta do ex-ministro de Angola por causa da cumplicidade que tinha com um funcionário do banco BIC (atual EuroBic) na Maia, de acordo com a acusação do Ministério Público da Amadora.

Segundo o JN, o “General dos Generais”, que chegou a jogar futebol no Sporting, não chegou a apresentar queixa aquando do sucedido, porque a instituição bancária repôs a quantia meses depois. Em 2017, o gerente envolvido no caso foi suspenso.

Os burlões (com idades compreendidas entre os 29 e os 54 anos) estão a responder na justiça portuguesa por branqueamento de capitais, falsificação de documentos, violação de segredo agravado e acesso ilegítimo, segundo o diário portuense.