Cabify e Mastercard fazem parceria e prometem descontos de 12 euros nas primeiras viagens

A plataforma de mobilidade Cabify e a empresa de pagamentos Mastercard assinaram esta quarta-feira uma parceria com vista a melhorar a experiência do utilizador.

Em comunicado conjunto, as duas organizações explicam que estae acordo foi realizado com foco no mercado português e ”promove pagamentos simples e seguros na plataforma de mobilidade através da utilização dos cartões de última geração da Mastercard”.´

Para assinalar o início da desta parceria, a primeira vantagem é oferecida a todos os novos utilizadores da Cabify que, ao se registarem e introduzirem um método de pagamento Mastercard, receberão um desconto de 12 euros nas suas seis primeiras viagens.