Cadete de Matos: “O lobby das telecomunicações é muito poderoso em Portugal”

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) deixou várias críticas às operadoras de telecomunicações em Portugal em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

“O lobby das telecomunicações é muito poderoso em Portugal, e é muito poderoso em todos os países da Europa”, disse João Cadete de Matos na entrevista, apontando que as empresas do setor têm “pouca capacidade de entender que a concorrência está inscrita na lei portuguesa”.

O responsável apontou que quando assumiu o cargo em 2017 foi assinado que ia entrar numa “zona de guerra” pelos seus homólogos europeus. Agora, três anos depois de estar no cargo, considera que é “uma zona onde vezes demais existe pouco equilíbrio nas declarações que são feitas, pouca responsabilidade também”.

Pela sua parte, diz que a Anacom a “tem uma linha de conduta que é de não responder a esse tipo de afirmações que não tem sustentação”, garantindo que mantém reuniões regulares com as empresas do setor.

“As empresas não ouvem aquilo que gostariam de ouvir, no dia a seguir vão para os jornais dizer que o presidente da ANACOM se devia demitir, enfim, não e por isso que no dia seguinte não vou continuar a fazer o mesmo trabalho com o mesmo rigor, a mesma competência, com a mesma dedicação, quer eu, quer todo o conselho de administração, quer toda a equipa da Anacom”, afirmou, na entrevista.