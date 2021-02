Caiado Guerreiro processa Pharol por honorários a receber

A sociedade de advogados Caiado Guerreiro deu esta quarta-feira entrada com uma ação em tribunal para reclamar o pagamento de honorários de quase 4,6 milhões de euros à Pharol, avança o jornal “Expresso”.

“Isto é um último recurso, não é uma coisa que se faça com vontade. Nunca tivemos um problema assim. E temos milhares de clientes, referiu o advogado ao semanário do grupo Impresa.

Em causa estão honorários acordados com a Pharol no âmbito do diferendo que a antiga PT tinha com a operadora de telecomunicações brasileira Oi. “A Pharol não comenta ações judiciais que a envolvam”, declarou o responsável de relações com investidores da empresa, Luís de Sousa Macedo, à mesma publicação.