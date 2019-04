Câmara de Lisboa condiciona alojamento local em sete bairros

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) já definiu os bairros condicionados a novos registos de alojamento local. Ao Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria juntam-se a Graça e Colina de Santana, noticia a edição semanal do “Expresso” deste sábado.

Segundo o semanário, nas áreas de limitação dos registos de curta duração definidas pela autarquia lisboeta passarão a existir níveis de quotas de 10% e 20%. Nas zonas onde o peso do alojamento local é superior a 10% face à habitação, como a Graça e Colina de Santana, as restrições serão menos duras, enquanto nos bairros onde ultrapassa os 20% as restrições serão mais apertadas.

Excluídas do regulamento ficaram a zona da baixa, a Avenida da Liberdade, Avenidade da República e a Avenida Almirante Reis, apesar de registarem uma quota de 25%.