Câmara de Lisboa entrega amanhã as primeiras 50 casas do Bairro da Boavista

A Câmara Municipal de Lisboa vai proceder amanhã, dia 8 de abril, à entrega das primeiras 50 casas do renovado Bairro da Boavista, que a autarquia considera as “casas da nova geração de habitação municipal”.

A entrega destas casas vai ser presidida por Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e por Paula Marques, vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local, Paula Marques.

“A substituição das casas de alvenaria neste bairro, edificadas nos anos 60 [do século passado], foi objeto do lançamento de um concurso internacional de arquitetura, que escolheu o projeto que o município está a usar nas suas construções”, explica um comunicado da edilidade lisboeta.

Segundo esse documento, “é uma nova geração de habitação pública que está a nascer não só na Boavista mas também no Bairro Padre Cruz, onde está em curso a terceira fase de habitação nova, concluindo em junho 48 novos fogos”.

“No Bairro da Cruz Vermelha, estão a ser construídas 130 novas casas. Estarão também presentes as diversas entidades e os moradores envolvidos no processo participativo que tem vindo a marcar as diversas fases de requalificação do bairro da Boavista, a avançar já noutros pontos do território e que está a renovar não só as alvenarias, mas outras estruturas comunitárias. Estão neste momento em conclusão 46 novas habitações em bloco”, adianta o referido comunicado.

A autarquia da capital destaca ainda que este novo projeto de arquitetura, designado ‘Uma casa que cresce com a família’, é sustentável em termos ambientais e pelas qualidades de habitabilidade, pelas características da construção e dos materiais usados, capacidade evolutiva (que permite aumentar a tipologia) pela fácil manutenção e cuidado com as acessibilidades, bem como pela eficiência energética, utilizando águas pluviais e a energia solar”.