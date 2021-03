Câmara de Lisboa prepara campanha de testagem “universal e gratuita” (com áudio)

A Câmara Municipal de Lisboa vai iniciar, no final de próxima semana, um processo de testagem “universal e gratuito” no concelho, depois de ter assinado um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias.

A assinatura do protocolo para a implementação da campanha vai permitir a cada munícipe realizar dois testes rápidos de antigénio gratuitos por mês, um por quinzena, nas freguesias onde seja detetada uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 120 novos casos por 100 mil habitantes, segundo o jornal “Público“.

Com a adoção desta medida, o município pretende com esta medida monitorizar o desconfinamento gradual, aumentando a testagem para acautelar a subida de contágios. O plano de testagem não tem data limite prevista. A autarquia espera que nove freguesias estejam envolvidas no plano de testagem, abrangendo à volta de 200 mil pessoas do concelho de Lisboa. Todas as 24 freguesias de Lisboa vão ter locais de recolha.