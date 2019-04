Câmara do Porto suspende licenças para instalação de gruas

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, decidiu ordenar a suspensão das licenças para a instalação de gruas no espaço público, solicitou à Proteção Civil que fiscalize “todas as gruas existentes na cidade, mesmo aquelas que estão em espaço privado” e pediu ao Governo a alteração das regras de licenciamento destes equipamentos.

Esta decisão acontece depois da queda de uma grua em cima de nove habitações, no passado sábado, na zona das Fontainhas, no Porto, sendo que este é já o segundo incidente do género na cidade, desde o início do ano.

O anúncio foi feito no site da autarquia ao final da tarde de ontem, mas Rui Moreira, quando foi ver os estragos provocados pela queda do equipamento, apesar de a obra ser privada, adiantava que ordenou “uma fiscalização a todas as gruas que estão instaladas para que isto não possa suceder”de novo.

Apesar de a queda da grua não ter provocado feridos, uma família ficou desalojada, além de que ficou também um clima de ansiedade entre os moradores, conta o jornal Público, que tentavam perceber o que aconteceu e recordavam o momento em que a estrutura desabou. Sara estava no quarto quando a grua tombou e diz que a sua casa, mesmo ao lado do bairro Olímpia, escapou “por pouco”. “Senti um estremeção. Parecia um tremor de terra”, descreve.

A grua caiu sobre as habitações, três das quais devolutas, e aterrou mesmo em cima da minúscula casa de Diana, que tinha feito obras de remodelação recentemente e que agora vai ter de ser realojada com o marido e a filha pequena.

O marido de Diana, Rui Amaro, diz que “isto aqui é uma mina de ouro”, apontando para a fileira de casas da rua íngreme e refere que por terem todas vista para o rio Douro, há muitos pedidos de licenciamento para obras, de acordo com Rui, “tudo para alojamentos locais”.

Para Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção de Portugal, foram as “cavilhas obsoletas na base da estrutura” que provocaram o incidente. “Esta grua já não devia estar a operar, porque já fez milhares de horas”, disse ao Jornal de Notícias.

É já a segunda vez este ano que um incidente deste tipo acontece no Porto: em 10 de Fevereiro passado, uma grua de grande porte caiu sobre várias casas e armazéns, destruindo parte do telhado de uma habitação onde residiam duas estudantes na rua da Torrinha, no centro da cidade.

Pela segunda vez, “há um problema e, portanto, nós iremos tomar medidas”, disse Rui Moreira, depois de a 10 de fevereiro deste ano uma grua de grande porte ter caído sobre várias casas e armazéns, destruindo parte do telhado de uma habitação no centro da cidade.

Rui Moreira garantiu que a grua que caiu este sábado “tinha licença para funcionar”, através de uma “empresa licenciada” para o efeito, “mas a verdade é que se verificou pela segunda vez, e não vai haver terceira, que as condições não estão garantidas”, acrescentou.