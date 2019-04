Camiões vindos de Espanha a caminho de Braga para atestar postos de combustíveis

Camiões cisternas provenientes de Espanha estão a caminho da cidade de Braga para atestar os postos de combustíveis, avança o jornal “O Minho”, na sua edição online.

Os veículos estão a ser escoltados pelas forças de segurança. Um elemento ligado ao município de Braga, confirma que, “para já, está tudo normal” no abastecimento dos transportes urbanos. De acordo com fontes da proteção civil “as condições de socorro estão asseguradas nos próximos dias e, para já, não há problemas com a greve dos motoristas de matérias perigosas”.

A greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00:00 de segunda-feira, foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

Na terça-feira, alegando o não cumprimento dos serviços mínimos decretados, o Governo avançou com a requisição civil, definindo que até quinta-feira os trabalhadores a requisitar devem corresponder “aos que se disponibilizem para assegurar funções em serviços mínimos e, na sua ausência ou insuficiência, os que constem da escala de serviço”.

No final da tarde de terça-feira, o Governo declarou a “situação de alerta” devido à greve, avançando com medidas excecionais para garantir os abastecimentos e, numa reunião durante a noite com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, foram definidos os serviços mínimos.

A greve dos motoristas de matérias perigosas decorre por tempo indeterminado.