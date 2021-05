Candidaturas a curso de Medicina na Católica terminam amanhã

A Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa (UCP) tem o processo de candidaturas aberto até esta segunda-feira, 31 de maio.

O curso de Medicina da UCP resulta de uma parceria com o Grupo Luz Saúde e com a Universidade de Maastricht e será o primeiro curso em Portugal lecionado em inglês. As atividades letivas iniciar-se-ão em setembro de 2021 no renovado campus de Sintra da UCP, junto ao Taguspark.

António Medina de Almeida, diretor da Faculdade de Medicina, realça o propósito de “formar os médicos para a medicina do futuro com uma cultura inquisitiva e critica, essencial para a investigação científica, decisões éticas e responsabilidade social”. E salienta a abordagem pedagógica inovadora, conferindo aos futuros médicos prática clínica e preparando-os para os grandes desafios tecnológicos, científicos e éticos da profissão.