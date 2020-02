Candidaturas a programa mundial para startups de energia estão abertas

O programa internacional “Starter Business Acceleration”, criado pela EDP – Energias de Portugal para apoiar pequenas empresas de energia, abriu esta segunda-feira as candidaturas para edição de 2020. As inscrições decorrem até ao próximo dia 20 de abril e têm sete categorias disponíveis: energias limpas, soluções para clientes, inovação digital, armazenamento de energia, redes inteligentes, acesso à energia e processos internos inovadores.

O acelerador que pretende unificar os vários instrumentos de apoio ao empreendedorismo do grupo EDP terá este amo módulos em três cidades: São Paulo (Brasil) – de 30 de junho a 2 de julho –, Houston (Estados Unidos da América) – de 21 a 23 de julho – e Viena (Áustria) – de 16 a 18 de setembro.

“É a chamada que a EDP faz a startups e PME de todo o mundo que tenham desenvolvido produtos, serviços ou modelos de negócio inovadores alinhados com a nossa estratégia orientada para a descarbonização, descentralização e digitalização”, esclarece Carla Pimenta, diretora de Inovação da EDP.

A multinacional refere que as startups participantes terão a oportunidade de apresentar as suas soluções para o setor tanto à EDP, EDP Espanha, EDP Brasil e EDP Renováveis como a outras três utilities que integram o programa (American Electric Power, Verbund e Turning Tables). “Os dez projetos com maior potencial serão posteriormente selecionados para a final e o vencedor será anunciado em Lisboa, em novembro, durante a Web Summit, garantindo um prémio de 50 mil euros”, explica a empresa, em comunicado.