CAP: Condecoração da Ordem do Mérito Empresarial “é de todos nós”

“A Condecoração da Ordem do Mérito Empresarial – Classe do Mérito Agrícola, entregue pelo Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] à CAP no seu 44.º aniversário é, na verdade, destinada a todos os dirigentes da Confederação e das suas organizações filiadas, assim como a todas as estruturas técnicas que as integram, por todo o apoio e dedicação no serviço aos agricultores e à agricultura portuguesa, sem os quais, seguramente, o sector agrícola nacional não seria aquilo que é hoje”. Quem o diz é o secretário-geral da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira.

