Caparica vai ser sede mundial do naturismo

A Costa da Caparica, em Almada, vai ser a sede mundial do naturismo durante os próximos dias, com um encontro internacional em que estarão representados cerca de 40 países e uma centena de dirigentes associativos de várias partes do globo.

De quinta-feira a domingo, estarão em discussão no 36.º Congresso Mundial de Naturismo questões relacionadas com a atividade de cada organização, estando previstas também atividades no concelho de Sesimbra, onde se situa a praia do Meco, uma das mais conhecidas, entre as oito consideradas oficiais em Portugal para a prática naturista.

Segundo a Federação Portuguesa de Naturismo, criada há 41 anos, Almada é o único concelho português com duas praias oficiais naturistas (Adiça e Bela Vista), no “pequeno universo” nacional.

A Câmara Municipal de Almada “apostou mais neste mercado, ainda por descobrir pelos empresários, num país à beira mar plantado e com mais horas de sol por ano na Europa”, afirma a federação em comunicado.

Cerca de 40 federações e delegados ou correspondentes em países onde ainda não estão constituídas estas organizações vão participar no encontro, esperando que a iniciativa contribua para fazer crescer uma forma de estar considerada uma filosofia de vida, “sem pudor, sem preconceitos”, em respeito pelo outro e pela natureza.

“Pela família, pelo próximo e pelo próprio, onde possa existir uma nudez social que é tão natural que ninguém reparará no corpo nu como tal, mas sim como uma pessoa que ali está ao lado, naturalmente”, defendem.

É a primeira vez que o congresso, que se realiza de dois em dois anos, vai decorrer em Portugal e é também a primeira vez que a federação portuguesa é presidida por uma mulher, Filipa Gouveia Esteves, eleita em março.

De acordo com dados da federação, haverá mais de 10.000 praticantes em Portugal.

O evento é organizado pela Federação Naturista Internacional, cuja responsável máxima é a presidente da Federação Naturista da Áustria, Sieglinde Ivo.

A par dos trabalhos, realizar-se-ão passeios nos concelhos de Almada e Sesimbra, que apoiaram a iniciativa, segundo a organização.

Estão também referenciadas como naturistas as praias do Salto e dos Alteirinhos (litoral alentejano), das Adegas, da ilha de Tavira e da Barreta (Algarve).