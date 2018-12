Carlos Tavares leva proposta de João Ermida para Chairman do banco à Associação Mutualista

Carlos Tavares já escolheu o candidato a Chairman da Caixa Económica Montepio Geral, sabe o Jornal Económico. Trata-se de João Ermida, com quem o atual CEO do Banco Montepio trabalhou nos tempos do Santander.

O nome vai ser aceite pelo Conselho Geral da Associação Mutualista e depois será levado à Assembleia Geral do banco para aprovação e só depois será formalmente enviado para o Banco de Portugal para o processo de avaliação conhecido por fit & proper.

Carlos Tavares tem até meados de janeiro para levar uma proposta ao Banco de Portugal, uma vez que o prazo concedido para a acumulação de funções de Chairman e CEO acaba a 21 de janeiro.

(Em atualização)