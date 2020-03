Carris apresenta primeiro autocarro elétrico com tecnologia portuguesa

Os autocarros da Carris, a partir desta quarta-feira, também são elétricos. Depois de uma frota repleta com veículos pesados movidos a gasóleo e a gás natural, a empresa de transportes da Câmara Municipal de Lisboa apresentou os novos autocarros elétricos que vão circular na cidade de Lisboa.

Na ligação da Estação de Santa Apolónia ao Cais do Sodré, a carreira 706 tem testado estes novos veículos pesados de zero emissões. Num total de 15 autocarros encomendados à Caetano Bus, 11 encontram-se em atual circulação a servir a população portuguesa.

Com um gasto quatro vezes menor, comparando o abastecimento a gasóleo e a eletricidade, a carreira 706 foi munida de ‘elétricos que são autocarros’. Com uma autonomia de quase 190 quilómetros, estes autocarros 100% elétricos fazem 170 quilómetros diários e o combustível verde permite realizar um total de 18 viagens por cada autocarro, perfazendo um dia completo de trabalho. No total do ano, a carreira que liga Santa Apolónia ao Cais do Sodré faz 500 mil quilómetros.

O presidente do Conselho de Administração da Carris, Tiago Farias, disse que em 2019 a empresa de transportes públicos conseguiu atingir valores recordes, como as dez novas carreiras e um total de 140 milhões de passageiros transportados. Mas o ano passado ainda trouxe a fase de testes destes veículos 100% elétricos hoje apresentados, depois de um concurso para o aumento de frota.

Num investimento total de 7,5 milhões de euros, que inclui os autocarros produzidos pela Caetano Bus e carregadores da Siemens, a Carris encomendou 15 autocarros mas admite lançar este ano novo concurso para a aquisição de 30 novos autocarros elétricos, aumentando para 45 o número de veículos com zero emissões. A circulação destes veículos permite ainda a poupança de 1,5 quilos de dióxido de carbono por cada quilómetro percorrido.

O presidente da autarquia de Lisboa, Fernando Medina, disse na apresentação que este é “mais um passo na modernização da Carris”, sendo esta uma “mudança essencial para vencer a batalha climática” e a “primeira peça da mudança dos combustíveis fósseis para os elétricos”.