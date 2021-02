Carro elétrico. Iberdrola vai instalar 336 pontos de carregamento da Emel em Lisboa

A Iberdrola venceu o concurso público para instalar 336 pontos de carregamento de carro elétrico nos parques da Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL) na capital.

A empresa espanhola vai ficar responsável pelo fornecimento, montagem, comissionamento e integração de tomadas de carregamento nestes locais, anunciou hoje a Iberdrola em comunicado.

Estes postos vão ficar a ser operados pelo própria EMEL e vão contar com 162 tomadas AC com 22 kW e 174 tomadas AC com 7,4 kW, tanto de fixação em parede como no solo.

Ainda recentemente, a Iberdrola anunciou que vai instalar três postos de carregamento duplos de 22 kW em Montalegre e de três postos de carregamento ultrarrápidos de 150 kW em Beja, Bragança e Castelo Branco, postos integrados na MOBI.E., rede nacional de carregamento de veículos elétricos em espaços públicos.

A Iberdrola considera que este é “mais um passo para a consolidação da Iberdrola como empresa preponderante na mobilidade elétrica em Portugal, essencial para a recuperação verde no período pós-pandemia”.

“A mobilidade elétrica deve assumir um papel central na transição energética em Portugal e, em particular, no cumprimento das metas ambientais nacionais e europeias. As adjudicações que obtivemos no interior do país e, agora, em Lisboa, são etapas muito importantes da estratégia de Smart Mobility da Iberdrola”, disse em comunicado Pedro Torres, responsável pela Smart Mobility Iberdrola Portugal.

“Se queremos mudar o mercado energético, tornando-o mais verde, temos de ajudar os consumidores, pois serão eles os nossos principais parceiros nesta transformação. O aumento de postos de carregamento em todo o território nacional é peça essencial para essa transformação”, segundo este responsável.