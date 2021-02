Carros elétricos, plug-in e híbridos pesaram mais de 20% nas vendas de carros na Europa em 2020

Os carros elétricos, plug-ins e híbridos pesaram mais de 20% nas vendas totais de automóveis nos países da União Europeia em 2020.

Os veículos elétricos híbridos pesaram um total de 11,9% nas vendas em 2020 (5,7% em 2019). Já os carros elétricos (incluindo plug-ins) pesaram 10,5% nas vendas (face aos 3% de 2019), segundo os dados revelados hoje pela Associação Europeia de Produtores Automóveis (ACEA).

As vendas de veículos elétricos (100% elétricos e plug-in) cresceram assim 169% em 2020 face a 2019. Já as venda de veículos híbridos cresceram 59% no mesmo período.

Já as vendas de carros a gasóleo atingiram 28% do total de mercado (31,6% em 2019), com as vendas de automóveis a gasolina a pesar 47,5% (57,8% em 2019). Os combustíveis alternativos pesaram 2,1% nas vendas.

Olhando globalmente para o mercado, as vendas registaram menos três milhões de automóveis em 2020 face 2019, “devido à Covid-19 com os veículos a gasóleo e gasolina a serem mais duramente atingidos, mas os combustíveis convencionais ainda dominam as vendas de automóveis na União Europeia em termos de quota de mercado (75,5%) em 2020”.