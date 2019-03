A emblemática casa cor-de-rosa em Cascais, na Boca do Inferno, que os Espírito Santo Salgado herdaram da mãe, Maria da Conceição Cohen do Espírito Santo Silva, está à venda por 20 milhões de euros, soube o Jornal Económico.

O imóvel pertence à sociedade Casa dos Pórticos, que tem um capital de 50 mil euros. E é esta sociedade que está à venda, o que implica a alienação da propriedade. Por sua vez, esta sociedade é detida em partes iguais por cada um dos herdeiros da mãe de Ricardo Salgado, excepto o antigo presidente do Banco Espírito Santo, cuja quota-parte está em nome de Maria João Salgado, a sua mulher.

Assim 80% da sociedade dona da propriedade estão nas mãos de Maria do Espírito Santo Salgado; de Ana Maria do Espírito Santo Salgado; dos herdeiros de António Espírito Santo Salgado; e de João do Espírito Santo Silva Salgado. Os restantes 20% estão em nome de Maria João Bastos Salgado.

O preço pedido começou nos 20 milhões de euros, mas já houve propostas que foram analisadas pelos vendedores abaixo desse valor, soube o Jornal Económico.

Apesar da propriedade, que tem 8.681 m2 e com uma área de construção de 1.400 m2, não estar arrestada judicialmente, o facto de a Casa dos Pórticos ter como acionista a mulher de Ricardo Salgado, cria dificuldades à venda. Isso explica que apesar das inúmeras propostas vindas dos quatro cantos do mundo, o emblemático imóvel ainda não tenha um comprador.

O que está à venda é a sociedade Casa dos Pórticos, dona do imóvel. Mas têm surgido dificuldades aos interessados em fechar o negócio sobretudo quando as propostas envolvem a necessidade de garantias bancárias, o que é especialmente relevante quando o comprador é um promotor imobiliário ou um fundo. Pois este tipo de compradores precisa de saber o que vai poder construir e para isso precisa de tempo. O que exige uma garantia bancária que assegure o investimento até que as cláusulas desse acordo sejam cumpridas por ambas as partes envolvidas no negócio. O facto de haver receios de que o imóvel venha a ser arrestado depois da venda não ajuda à concretização do negócio.

Este não é o primeiro negócio imobiliário daquela área, feito pela família Espírito Santo. O primeiro ocorreu em novembro de 2017 e o segundo em fevereiro de 2018. O valor total das operações, segundo notícias da altura, rondou os seis milhões. Os terrenos vendidos têm 3.127 m² e 2.095 m², respectivamente, ambos com licenças de construção aprovadas pela Câmara de Cascais e estão situados no Parque da Gandarinha, perto da Boca do Inferno. Estes estiveram a cargo da imobiliária Cobertura, que entretanto foi integrada na JLL.

O que aconteceu é que após a venda do primeiro lote (Lote 11), o negócio criou alertas na Polícia Judiciária e o Ministério Público (MP) ainda foi a tempo de arrestar a parte do dinheiro (700 mil euros) que coube a um dos vendedores: Ricardo Salgado. Na segunda operação (Lote 12) já não foi Ricardo Salgado a receber, mas sim a sociedade do seu advogado Proença de Carvalho (469,2 mil euros), que foi para o escritório a título de honorários prestados.

A casa de Ricardo Salgado, onde o banqueiro ainda vive, situada no quarteirão da propriedade que está à venda, encontra-se arrestada pelo MP. Mas o arresto do DCIAP não apanhou os bens que fazem parte da herança da mãe de Ricardo Salgado.

A casa que era da mãe de Ricardo Salgado é uma propriedade composta por uma moradia com quatro pisos e 45 divisões. Segundo a caderneta predial do imóvel a cave tem três divisões; o rés-do-chão tem onze; o primeiro andar tem 14; e o sótão tem 19 divisões. Existe ainda um largo terraço a sul; uma piscina a norte e um edifício com dois balneários; garagem e um primeiro andar com sete divisões.

Já segundo a Certidão Permanente o imóvel é composto por um edifício de cave, rés-do-chão, primeiro andar, sótão e terraço sobre colunas, com a área coberta de 260 m²; edifício de rés-do-chão e primeiro andar com a área coberta de 156 m²; piscina com a área de 260 m².

De acordo com a Certidão Permanente da sociedade Casa dos Pórticos, o atual conselho de administração tem como presidente a irmã mais velha de Ricardo Salgado, Maria Salgado e os vogais são: a outra irmã do banqueiro, Ana Maria Salgado; Bárbara Salgado, filha de João Salgado, irmão do ex-presidente do BES e que vive no Brasil; e Vanessa Salgado, que é filha de António Espírito Santo Salgado. Não há ninguém do ramo do banqueiro no Conselho de Administração da sociedade.

