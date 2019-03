Casafari pretende contratar mais 50 profissionais em Portugal

A Casafari, plataforma online para o mercado imobiliário que recorre à inteligência artificial pretende reforçar a sua equipa em Portugal, e para isso vai contratar pelo menos 50 profissionais para as áreas de data e software, mas também para os departamentos de vendas e recursos humanos, revelou a empresa em comunicado.

A companhia encontra-se instalada no centro de Lisboa, e conta com mais de 15 nacionalidades nos seus quadros laborais e com estas contratações pretende responder ao processo de forte crescimento e à crescente procura pelos serviços inovadores, da empresa desde que chegou a Portugal.

Esta plataforma agrega mais de oito milhões de referências na Alemanha, Espanha e Portugal de sete mil fontes sobre imóveis dispersos e repetidos por diferentes páginas na internet, conseguindo identificar quando se trata do mesmo imóvel e disponibilizando toda a informação sobre esse imóvel num único local.

Nils Henning, co-fundador da Casafari, juntamente com Mila Sukhareva, refere que a empresa está “num processo de rápido crescimento, com uma forte procura por parte dos nossos clientes e pretendemos reforçar a equipa para acompanhar este momento e preparar o futuro. Queremos atrair, recrutar e trabalhar com os melhores talentos para continuar a desenvolver a nossa plataforma e a inovar junto dos nossos clientes”.