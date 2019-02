Casas de Duarte Lima no centro de Lisboa estão à venda na internet por dois milhões

Estão à venda num site de leilões eletrónicos dois apartamentos com 500 metros quadrados que pertenceram a Duarte Lima, nas Avenidas Novas em Lisboa.

Localizados no mesmo andar do mesmo edifício na Avenida Visconde Valmor, os apartamentos do antigo deputado do PSD podem ser comprados por um valor mínimo de 1,96 milhões de euros através de um site de leilões eletrónicos.

A venda dos imóveis está a ser avançada pela revista Visão.

Mas há mais bens de Duarte Lima que estão à venda: pinturas a óleo, aguarelas, esculturas, sofás, mesas cadeirões, candeeiros e um órgão Ahlborn modelo Hymnus 350. Preço de venda? 400 mil euros.

O Ahlborn é um órgão eletrónico de tubos, de fabrico italiano, semelhante aos usados nas igrejas durante as missas.

“Nenhum outro instrumento musical está tão proximamente relacionado com milhares de anos de história e um panorama rico com significado religioso, cultural e artístico”, pode-se ler no site da Ahlborn.

A venda destes bens tem lugar no âmbito da insolvência de Duarte Lima, que inclui credores como a Parvalorem, Novo Banco e os herdeiros do empresário Tomé Feteira.