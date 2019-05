Casas de luxo. Estes são os 10 municípios com os preços mais altos em Portugal

Os preços das casas em Portugal têm sofrido um aumento constante e parece não haver forma de parar. O preço médio dos alojamentos familiares em Portugal atingiu quase os mil euros por metro quadrado, no quarto trimestre do último ano.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, o valor chegou aos 996 euros por metro quadrado o que representou um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 6,9% face ao trimestre homólogo.

Olhando de forma mais detalhada para estes dados rapidamente se verifica que o município de Lisboa é o mais caro de Portugal, com um valor de 3.010 euros por metro quadrado, mais 133 euros face ao trimestre anterior (2.877 euros). A capital portuguesa lidera assim o top-10 dos municípios onde o metro quadrado é mais caro.

No segundo lugar aparece Cascais, onde o metro quadrado vale 2.333 euros por metro quadrado, seguido por Oeiras, com 2.000 euros por metro quadrado. Descemos no mapa até ao Algarve, onde Loulé, com 1.948 euros, Lagos 1.787 euros, Albufeira 1.709 euros e Tavira, com o metro quadrado a valer 1.686 euros dominam no sul do país.

A norte, a cidade do Porto, com 1.612 euros por metro quadrado, mais 87 euros que no trimestre anterior (1.525 euros) ocupa a oitava posição, com o nono lugar a estar de novo no Algarve, com o município de Lagoa, pertencente ao distrito de Faro, a valer 1.538 euros por metro quadrado. Este top-10 encerra na Região Autónoma na Madeira, em concreto o Funchal, onde o metro quadrado vale 1.534 euros.

Preço por metro quadrado

1 – Lisboa 3.010 euros (mais 4,6% face aos 2.877 euros do trimestre anterior)

2 – Cascais 2.333 euros (mais 7,6%)

3 – Oeiras 2.000 euros (mais 6,5%)

4 – Loulé 1.948 euros (mais 4,17%)

5 – Lagos 1.787 euros (mais 1,8%)

6 – Albufeira 1.709 euros (mais 1,5%)

7 – Tavira 1.686 euros (mais 3,4%)

8 – Porto 1.612 euros (mais 5,7%)

9 – Lagoa 1.538 euros (mais 2,7%)

10 – Funchal 1.534 euros (mais 2,8%)