“Casas mais loucas do mundo”. Airbnb lança fundo de um milhão de dólares

A Airbnb lançou esta terça-feira, 10 de março, um fundo de um milhão de dólares (875 mil euros) da empresa projetado para descobrir e ajudar a financiar os espaços habitáveis menos convencionais e mais incomuns do planeta.

O Fundo Unique da Airbnb vai proporcionar a dez beneficiários que serão escolhidos por um painel de especialistas em inovação de design e estilo poderem criar as “casas mais loucas do mundo”, indica o comunicado da plataforma.

A partir de hoje as propostas podem ser enviadas para o airbnb.pt.uniquefund. Todos os projetos serão pontuados com base em critérios de criatividade, viabilidade, sustentabilidade e bem-estar social. Em Portugal, as inscrições encerram na madrugada do 16 de abril de 2020. Os dez vencedores serão selecionados pelo painel de jurados mencionado acima até 15 de maio de 2020. Para mais informações pode consultar as regras oficiais.

“O Fundo Unique Airbnb é uma ótima iniciativa que torna a hospitalidade emocionante. Vai permitir às pessoas criarem novos espaços com arquitetura atrevida, imaginativa e fantástica”, afirma o partner da MVRDV, Fokke Moerel, que será um dos elementos do júri.