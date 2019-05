Casillas: “Não sei o que será o futuro. O mais importante é estar aqui”

O guarda-redes espanhol Iker Casillas afirmou hoje, à saída do hospital, desconhecer o seu futuro desportivo, garantindo sentir-se bem, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio num treino do FC Porto.

“Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar-vos tranquilamente e dizer-vos que me sinto bem”, afirmou o guarda-redes do FC Porto, numa declaração à imprensa, à saída do Hospital CUF Porto.

Na quarta-feira, o futebolista internacional espanhol, de 37 anos, sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do FC Porto e teve de ser submetido a um cateterismo de urgência.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas teve hoje alta hospitalar, seis dias depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio durante um treino da equipa de futebol do FC Porto.

Iker Casillas esteve internado no Hospital CUF Porto, para onde foi conduzido na quarta-feira, após lhe ter sido diagnosticado o problema cardíaco, ainda no Centro de Estágios PortoGaia, no Olival.

Há pouco mais de um mês, Casillas renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.