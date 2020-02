O teste da mulher chinesa que estava em observação no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, relativamente a um caso suspeito de coronavírus em Portugal, deu resultado negativo. Por sua vez , as análises efetuadas ao cidadão brasileiro que está em observação no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que tal como a mulher chinesa também regressou da China, ainda não são conhecidos.

Estes dois casos elevam para seis o número de casos suspeitos validados até hoje em Portugal. Na semana passada, dois homens foram internados no hospital Curry Cabral com sintomas (febre, fadiga, dificuldades respiratórias) coincidentes com os do vírus da China, que já provocou mais de 900 mortos. Duas semanas antes um homem italiano de 62 anos constituiu um caso suspeito de coronavírus, no Porto, e outro doente regressado de Wuhan, na China, esteve em observação, em situação de isolamento, em Lisboa. Todas as análises feitas a estes doentes deram resultado negativo.