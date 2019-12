Castanheiro de Vales eleita a Árvore Portuguesa do ano de 2020

Os portugueses escolheram a “Árvore Portuguesa do ano de 2020” e o vencedor do concurso nacional foi conhecido hoje. O “Castanheiro de Vales” de Tresminas, em Vila Pouca de Aguiar ganhou o concurso com 1.848 votos, seguido da “Oliveira do Mouchão” de Abrantes (1.493 votos) e da “Canforeira de Bencanta” em Coimbra (1.250 votos).

Foram 35 as árvores que se apresentaram a concurso tendo o júri, composto por Bagão Félix, Rui Queirós (ICNF — Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) e António Gonçalves Ferreira (UNAC — União da Floresta Mediterrânica), seleccionado as 10.

