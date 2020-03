Castro Marim inaugura ciclovia da Lezíria com acesso à reserva do sapal

A Ciclovia da Lezíria liga a vila de Castro Marim à cidade de Vila Real de Santo António, no Algarve, num percurso de cerca de 3 Km, que permite o acesso ao interior da reserva do sapal.

Inaugurada esta sexta-feira por atletas de associações dos dois concelhos numa volta de bicicleta – na foto pode ver-se Amândio Norberto, presidente dos Leões do Sul Futebol Clube -, a obra está enquadrada no PO CRESC Algarve 2020, sendo apoiada por Portugal e pela União Europeia e cofinanciada a 70% pelo FEDER.

“Finalmente podemos fazer este trajeto em segurança, apreciando o património ambiental invejável. Estamos perante uma infraestrutura que respeita e promove os valores ambientais, respeita e promove a história da ligação entre estes dois povos, respeita e promove o turismo e o dinamismo económico destas localidades, respeita e promove a saúde de cada um de nós”, realçou o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.

A próxima infraestrutura ciclável vai ligar Castro Marim à Praia Verde, no mesmo concelho. A empreitada está estimada em cerca de 850 mil euros, mais IVA, e será cofinanciada em metade pelo FEDER. Localizada na EN 125-6, a via de acesso à freguesia de Altura e ao IC27, deverá ter uma extensão de cerca de 5 Km.

A ciclovia que fechará o circuito do triângulo verde, Vila Real de St. António – Praia Verde, será um troço da Ecovia do Litoral e do EuroVelo, promovida pela CCDR – Algarve e pela AMAL.