Catarina Martins acusa Governo de poupar “à custa das vítimas da crise e do combate à pandemia”

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusou o Governo de ter poupado “à custa das vítimas da crise e do combate à pandemia” por ter deixado por executar sete mil milhões de euros do Orçamento do Estado para 2020, sublinhando que esse montante é superior ao que estava destinado ao Ministério da Educação.

Numa conferência de imprensa em que apresentou um pacote de medidas de apoio que o seu partido considera necessárias para fazer face ao impacto social da Covid-19, a líder partidária recordou que os bloquistas viabilizaram o Orçamento Suplementar “para que o Governo tivesse possibilidade de gastar mais nos sectores da Saúde e da Segurança Social e o ministro das Finanças tivesse a possibilidade de transportar despesa de áreas paralisadas para outras”.

Sublinhando que “quanto menos gastarmos na resposta à pandemia, maior será a crise”, Catarina Martins disse que a descida dos salários em Portugal decorrente da Covid-19 foi duas vezes maior do que na média da União Europeia, com uma quebra superior a 13% que contrasta com menos de 7% no conjunto dos Estados-membros. Uma realidade agravada por os homens terem sofrido uma descida de 11% enquanto as mulheres recuaram 16%. “Portugal foi o país da União Europeia não só onde os salários tiveram maior quebra como aquele em que a desigualdade entre homens e mulheres mais se agravou. Isso terá a ver com as condições das crianças e do apoio à família”, disse.

Catarina Martins também mencionou “alguns desastres anunciados”, referindo-se ao impacto do alargamento do período experimental no desemprego jovem e a situação na restauração. Mencionando que a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) previa que 43% dos restaurantes pudessem recorrer à insolvência, mas entretanto aponta para que o mesmo possa acontecer a 60%, a coordenadora do Bloco de Esquerda comentou que a maior parte dessas empresas são pequenas e mesmo unipessoais, pelo que existe “uma enorme tragédia pessoal associada” aos eventuais encerramentos.