A Confederação do Comércio e Serviços (CCP) quer que as associações empresariais também tenham acesso às linhas de crédito com garantias do Estado, bem como ao Programa Apoiar.

Numa altura em que as empresas estão com dificuldades de tesouraria, o pagamento das quotas associativas tem sido penalizado e a produção legislativa para apoios às empresas aumentou, a associação presidida por João Vieira Lopes propôs ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a criação de um programa de capacitação das associações empresariais, com vista ao apoio às equipas técnicas e aos custos operacionais. Entre as medidas reclamadas está ainda a comparticipação de salários e apoios à digitalização.

“O pedido para capacitação financeira das associações empresariais foi entregue em fevereiro”, revelou ao Jornal Económico o líder da CCP. João Vieira Lopes explica que este programa visa o reforço das competências e da capacidade de intervenção das mais de 100 associações empresariais que integram a CCP.

