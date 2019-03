Centrais nucleares em Espanha abrem caminho para o fim

As nucleares espanholas estão a fazer o seu caminho para o desmantelamento total nucleal até 2035, apesar de Almaraz, Vandellós II e Asco II estarem a tentar prolongar a sua autorização de operação, refere este sábado a agência noticiosa “EFE”.

Em Espanha – onde existem atualmente sete reatores a funcionar (dois em Almaraz, dois em Ascó, o de Cofrentes, o de Trillo e o de Vandellós II) – há quatro empresas energéticas com participações em nucleares: a Iberdrola, a Endesa, a Naturgy e a EDP.

Recentemente, as três primeiras elétricas, que detém a central de Almaraz, chegaram a acordo para solicitar a renovação da licença de exploração dos dois grupos desse local. Trata-se do máximo que podem pedir, conforme estabelece o protocolo assinado com a Empresa Nacional de Resíduos Radiativos (Enresa).

No caso de Almaraz, que deixará de produzir eletricidade em 2028 – juntando-se a Vandellós ou Almonacid de Zorita ou Santa María de Garoña – deverá haver um pedido de nova licença antes do próximo dia 31 de março, de acordo com a mesma fonte de informação.