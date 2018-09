Central hidroelétrica inovadora da EDP na Venda Nova ganha prémios internacionais

A central hidroeléctrica da EDP, Frades II, na Venda Nova foi distinguida com dois prémios internacionais, tendo vencido o prémio “VGP Quality Award 2018” da Associação Internacional de Produtores de Energia e o prémio “Plant of the Year, atribuído pela Power Magazine.

Segundo o site da EDP, o reforço da potência da central hidroeléctrica Frades II ganhou o prémio “VGB Quality Award 2018” que “reconhece projetos de elevada qualidade a nível mundial”. Este prémio, atribuído no passado dia 12 de setembro durante a sessão de abertura do congresso anual da VGB, em Munique, foi concedido à EDP e ao consórcio Voith Hydro e Siemens Portugal, que forneceu os equipamentos.

“O projeto Frades II destaca-se pela elevada potência das máquinas instaladas e pela inovação tecnológica que representam, tratando-se de máquinas assíncronas de velocidade variável”, lê-se na página da internet da EDP. “Esta é a única central da Península Ibérica, e das poucas na Europa, equipada com grupos de velocidade variável” e são “os mais potentes da Europa e dos maiores a nível mundial”.

Também a revista especializada “Power Magazine” atribui à central hidroeléctrica o prémio “Plant of the Year 2018”, uma iniciativa que distingue anualmente as centrais que se distinguem pela inovação “e que se traduzem em maior fiabilidade e rentabilidade”, lê-se.