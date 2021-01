Centro Hospitalar do Algarve tem 30 ventiladores estragados

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) tem tido “problemas técnicos” com 30 ventiladores e administração do CHUA apontou que cabe ao Algarve Biomedical Center pedir o reembolso pelos aparelhos.

Segundo a agência Lusa, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina disse que : “Existem algumas situações que nos foram relatados pela administração hospitalar de que nos testes efetuados e que levam a máquina [ventilador] ao limite, há uma ou outra situação que não acompanha esse teste”.

Quanto a responsabilidades, ao Diário de Notícias, o vogal executivo do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Lusa Paulo Neves, sublinhou que: “O ABC é um 50% do CHUA e 50% da Universidade do Algarve, duas entidades públicas respeitadas e sabendo que houve um dano, em que ele interferiu nesse dano, só tem que resolver o assunto e rápido”. O responsável defende que “quem negociou, conhece o fabricante, o intermediário e lhes pagou”.