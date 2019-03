CEO da Galp: Investimento na captura de carbono é essencial para a transição energética

Carlos Gomes da Silva, o presidente executivo da Galp, sublinhou a importância do tema da sustentabilidade. “Temos que atuar hoje, mas tendo em mente o futuro”, frisou o CEO da energética portuguesa durante a sessão de encerramento da quarta edição da Conferência Anual da Sustentabilidade, promovida pela Galp e da qual o Jornal Económico foi media partner.

Atualmente, a indústria energética e a sustentabilidade são indissociáveis. “Tudo o que nós fazemos tem que ver com o futuro sustentável”, frisou Gomes da Silva.

Embora o CEO reconheça em antecipar como será o mundo daqui a dez anos, sugeriu como nos podemos preparar para esse futuro que não é assim tão distante.

“Senão conseguimos prever as profissões do futuro, como podermos fazê-lo em termos de energia?”, questionou o Gomes da Silva. “Temos de investir em inovação tecnológica, manter as opções em aberto e abordar a regulação”, salientou.

“Não podemos controlar a regulação”, revelou. Mas no panorama tecnológico, que constitui “um elemento-chave” na transição energética para um mundo mais sustentável, as empresas, como a Galp, podem atuar.

Neste contexto, “investir na captura [de CO2] é uma espécie de mantra para o setor da energia”, explicou o CEO da Galp. “Será através da captura e armazenamento que conseguiremos fazer face à maior ameaça” na transição energética.

Gomes da Silva sublinhou que o aspecto mais importante “é que todos assumamos a responsabilidade” e que “só assim o mundo poderá mudar”. “E vai mudar mais rapidamente do que podemos antecipar”, frisou.

“Precisamos de atuar diariamente. Todos os dias têm de ser o dia da sustentabilidade”, concluiu o CEO da energética portuguesa.

Galp quer abrir o diálogo aos reguladores

A quinta conferência Anual da Sustentabilidade para Galp, que se realizará em 2020, já começou a ser planeada nos bastidores da empresa.

Logo no início do evento que terminou há minutos, Carlos Costa Pina, Chief Sustainability Officer da Galp, revelou que para o ano, a conferência poderá realizar-se na praia, um hipótese que Ana Sofia Silva, Head of Sustainability and Environment e organizadora deste evento, pôs de parte quando questionada pelo Jornal Económico.

“Em 2020, é importante dar um passo em frente na relação com a sociedade civil”, explicou Ana Sofia Silva. “É preciso extrapolar o que aconteceu hoje, com a premissa que se não liderarmos a mudança (para a transição energética), seremos liderados por ela”, salientou, fazendo jus às palavras do CEO da Galp, momentos antes.

Para a quinta edição da Conferência Anual da Sustentabilidade, a Galp vai ter o objectivo de “sensibilizar os outros atores da sociedade”, isto é, “instituições governamentais”, revelou Ana Sofia Silva.