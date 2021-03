CEO do Twitter põe primeira publicação na rede social à venda. Já vale mais de 2 milhões

O cofundador e CEO do Twitter está a vender o primeiro tweet que publicou. É mesmo isso: o “just setting up my twttr”, uma publicação de 2006 que acabou por se tornar das mais famosas na rede social, está a render num website chamado Valuables, que leiloa tweets.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

O tweet vai ser vendido como um NFT (Non-Fungible Token), um token (ativo digital) certificado exclusivo que declara quem detém uma foto, vídeo ou outro tipo de media online que não é mutuamente intercambiável – difere por exemplo do dinheiro, que pode ser trocado por dinheiro.

Uma das ofertas mais altas pelo post de Jack Dorsey foi de 2 milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) e partiu de Justin Sun, o empreendedor chinês das criptomoedas que já venceu um leilão para um jantar de caridade de Warren Buffett. Porém, as propostas superaram os 2,5 milhões de dólares (aproximadamente 2 milhões de euros).

O negócio é peculiar porque o tweet está disponível publicamente, como um bem digital gratuito e visível, há 15 anos e, mesmo depois de ser vendido com NFT, o novo dono terá de o manter online e à vista de todos no Twitter.

Ainda assim, o comprador receberá um certificado, assinado digitalmente e verificado por Jack Dorsey, bem como os metadados do tweet original, entre os quais de incluem informações como a hora em que foi publicado e seu conteúdo de texto.

A Valuables foi lançada há três meses com esse intuito, o de permitir que as pessoas comprem certificados digitais de tweets. A plataforma defende que ter qualquer conteúdo digital pode ser um “investimento financeiro, ter valor sentimental e criar uma relação entre colecionador e criador”, tal como sucede com um caderno ou t-shirt autografados.