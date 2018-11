Cerealto espera fechar o ano com aumento de 47% em receitas

A multinacional fabricante de produtos alimentares para grandes cadeias de distribuição e empresas alimentares no setor B2B, a Cerealto, prevê fechar o ano de 2018 com um aumento de 47% nas receitas, suportado com o incremento de 35% da sua produção e vai superar as 150 mil toneladas.

Em comunicado, a Cerealto dá conta que “fechará o ano com um volume de negócios superior a 228 milhões de euros, o que representa um crescimento de 47% face a 2017”. Entre os vários negócios, destaque para o segmento das bolachas, que “apresenta o maior crescimento, alcançando já 41% das vendas totais da empresa, face a 29% em 2017, e 29% do volume total produzido”, lê-se na nota.

“Por zonas geográficas, 65% das vendas deste exercício correspondem ao Sul da Europa, que cresce acima de 60% face ao ano anterior, representando 75% da produção global. Segue-se o Norte de Europa, com 16% das vendas, América com 13% e, por último, Ásia e África com 4%”.

Com 310 colaboradores em Portugal, a Cerealto tem duas fábricas de produção em território nacional. Uma em Sintra, onde produz bolachas, e outra em Benavente, onde se efetua a produção de alimentos para o segmento infantil.

Em 2018, a Cerealto investiu acima de seis milhões de euros em I&D, permitindo-lhe lançar novos produtos. A aposta da Cerealto na inovação permite-lhe o lançamento constante de novos produtos. A empresa “lança mais de 150 novas referências anualmente para satisfazer a procura dos consumidores, com produtos acessíveis e que cobrem as necessidades nutricionais de cada grupo”.