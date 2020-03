CERTIF obtém 36% da faturação nos mercados externos

A CERTIF, que concluiu 20 anos de atividade no ano passado, encerrou o exercício de 2019 com mais 160 novos clientes.

Os novos clientes têm uma especial incidência nas áreas de empresas que trabalham com gases fluoretados e de construção.

Apesar de não revelar o volume de negócios no ano passado, a empresa destaca que “as relações internacionais, com clientes em 20 países, continuam a ocupar um espaço relevante na atividade da CERTIF e representam 36% da faturação, sendo ainda de salientar que uma grande parte está ligada a produtos que se destinam à exportação”.

“Sendo o ‘core business’ da CERTIF a certificação de produtos (em conjugação com a ‘Marcação CE’), o volume de negócios desta área representou 76,7% do total, e dentro da certificação de produtos 74% referem-se a produtos de construção”, adianta o comunicado da empresa.

“A CERTIF privilegia as suas relações internacionais como forma de transferência de ‘know-how’ e para ter um melhor acesso a acordos de reconhecimento que lhe permitem conceder marcas de conformidade comuns e que facilitam a obtenção de acordos bilaterais para mais fácil acesso a certificados desses países”, assinala um comunicado da empresa.

A faturação da CERTIF no exterior manteve-se em 36% do seu volume de negócios, proveniente de clientes em mais de 20 países, sendo que diversos trabalhos no exterior são pagos em Portugal.

“Para além do seu trabalho com clientes estrangeiros e de muitas certificações de produtos que se destinam à exportação, é de realçar o trabalho realizado pela CERTIF com clientes que não pretendem obter um certificado português, mas sim certificações estrangeiras indispensáveis para o acesso a esses mercados”, saliente o referido comunicado.

Na vertente de certificação de serviços, no ano passado a CERTIF emitiu 145 novos certificados, estando válidos 1.300 e mantendo-se vários processos em curso.

A certificação de sistemas de gestão manteve-se como uma atividade complementar, com interesse para clientes com certificação de produto ou serviço, com um total de 121 certificados válidos nesta componente no final do ano passado.

Na vertente de certificação de processos, “foi feito o acompanhamento da certificação de sistemas de controlo da produção de betão em centrais instaladas em barragens e no acompanhamento da certificação de um processo de controlo de fabrico em empresa de tijolos cerâmicos, em Angola, a certificação passou a ser conjunta entre a CERTIF e a ANORQ”.

No caso da certificação das pessoas, que resulta de duas parcerias, uma com a ADENE – Associação para a Energia, na área das energias renováveis, e outra com o CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, para auditores de sistemas de gestão da qualidade e ambiente, forma emitidos 22 novos certificados, o que levou a que, no final de 2019, estivessem certificados 2020 técnicos.

Sobre a ‘Marcação CE’, em que a CERTIF é o único organismo notificado nacional do no âmbito do Regulamento dos Produtos de Construção que pode oferecer esse serviço às empresas, durante o ano passado forma emitidos 55 novos certificados, com várias reemissões para enquadrar novos produtos de clientes já existentes, destinando-se muitos dos certificados emitidos a processo de exportação.

Neste segmento de atividade, a CERTIF conta com clientes na Alemanha, Angola, Brasil, Chipre, Dinamarca, Espanha, Grécia, Itália, Irão, Reino Unido, República Checa, Suíça e Turquia.

Por fim, a CERTIF é a única entidade reconhecida pela Plataforma para a Construção Sustentável como organismo de certificação que, com a sua bolsa de verificadores, atua no âmbito do Sistema DAP [Declarações Ambientais de Produto] Habitat.

“Em 2019, foram concluídos seis processos de verificação de DAP relativos a lã de rocha, agregado leve de argila expandida, agregado siderúrgico, revestimento cerâmico e dois tipos de pavimentos cerâmicos”, destaca o referido comunicado.