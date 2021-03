Certif registou em 2020 grande procura na área de produtos para exportação

A Certif – Associação para a Certificação de Produtos registou no ano passado uma grande procura na área de produtos para exportação, que constituiu a maior parte da atividade desta entidade, tendo estado em destaque os sectores elétrico e de construção.

Assim, em 2020, a Certif emitiu mais de 120 novos certificados na área da marcação CE – Comunidade Europeia.

“O ano de 2020 ficará na memória de todos pelas piores razões, pelo impacto social e económico na sociedade e pelas dificuldades que trouxe às empresas e que se irão fazer sentir nos próximos anos. Na atividade de certificação, os desafios foram enormes com a necessidade de adaptação, quer dos organismos de certificação, quer das empresas, com vista à viabilização das ações de avaliação indispensáveis à manutenção dos certificados. Sendo o ‘core business’ da Certif a certificação de produtos e serviços, com a necessidade de um maior contacto com as empresas, foi possível manter um elevado número de ações presenciais, tendo sido realizada a quase totalidade das ações de acompanhamento”, garante um comunicado desta associação.

Segundo esse documento, “tendo em conta os constrangimentos resultantes da situação, foi dada uma enfâse ainda maior à ligação aos clientes, respondendo a várias solicitações de certificações para apoio a exportações”, acrescentando que as áreas em destaque foram a certificação de produtos e de serviços.

A certificação de produtos, em conjugação com a Marcação CE, “representou cerca de 77% do volume de negócios, o que mostra bem, o que lhe permite posicionar-se como a líder nesta área”.

“Este ano não foi, como se esperava, um ano de crescimento em novas áreas ou novos produtos. No entanto, a atividade de certificação de produtos manteve-se ao nível do ano anterior, e embora não registando uma entrada significativa de novos clientes, verificou-se uma grande dinâmica dos clientes atuais, com novos processos, destacando-se o sector elétrico, nas luminárias e, com maior relevo, nos cabos elétricos. Destinados à exportação, foram emitidos vários certificados (…) para equipamentos elétricos, o que reforça o papel da Certif neste domínio”, adianta o referido comunicado.

Os responsáveis da Certif assinalam ainda que, no sector dos produtos de construção, “também há a realçar a certificação de novas gamas de produtos para clientes atuais, com relevo para tubos metálicos, louça sanitária e telhas cerâmicas”.

“Uma grande parte destas certificações envolve produtos para exportação, continuando a Certif a desenvolver, em parceria com organismos estrangeiros, processos que se destinam somente à obtenção de certificações indispensáveis ao acesso a esses mercados”, garante o documento em apreço.

Com 270 tipos diferentes de produtos certificados, incluídos em 56 esquemas de certificação, a Certif continuou a apostar na Marcação CE no âmbito do Regulamento dos Produtos de Construção.

“De referir que, para muitas normas, a Certif é o único organismo notificado nacional e, na sua ausência, as empresas teriam de recorrer a outros organismos no estrangeiro. A Certif tem clientes diretos em mais de 20 países, em 12 dos quais no âmbito da marcação CE, o que contribui para uma faturação no exterior de 34% do seu volume de negócios, devendo adicionar-se a esse valor muitos trabalhos que são faturados no país e, por isso, não incluídos neste total”, destacam os responsáveis da associação.

Na certificação de serviços – serviço de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa – a Certif assegura que “manteve a sua dinâmica de crescimento, tendo sido emitidos este ano [2020] 125 novos certificados, estando válidos mais de 1.400, e mantendo-se vários processos em curso”.

“Para além deste esquema, merece relevância o FER – Fim do Estatuto de Resíduo, para plástico recuperado, sucata de ferro, aço e alumínio, sucata de cobre e borracha derivada de pneus usados, onde a Certif tem trabalhado com a APA [Agência Portuguesa do Ambiente}, com a associação do sector. Também aqui se notou uma procura por empresas que pretendem, desta forma, valorizar os resíduos que se destinam a exportação”, explica o mesmo comunicado.

Quanto a outras certificações, a atividade da Certif diversificou-se, “com relevo para os sistemas de gestão, onde apresenta uma vantagem para clientes com certificação de produto ou serviço, e que podem beneficiar de uma oferta integrada”.

“De referir, igualmente a certificação de processos, em sistemas de controlo da produção de betão em centrais instaladas em barragens, bem como de processos de controlo de fabrico de empresas em Angola, que beneficiam da certificação conjunta Certif/Ianorq, fruto de acordo estabelecido”, adiantam os responsáveis da associação.

Por fim, a certificação de pessoas “resulta de duas parcerias, com a ADENE e com o CTCV, e que permitem a qualificação não só de auditores de sistemas de gestão da qualidade, ambiente e energia, bem como técnicos em sistemas solares térmicos e instaladores de janelas Classe+”.