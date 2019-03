CGD aumenta comissões. Estudantes universitários com mais de 26 anos começam a pagar

A Caixa Geral de Depósitos volta a encarecer as comissões que pratica. Um mês e meio após a última atualização, em que se verificou o disparo de 60% do preço das transferências online, o banco liderado por Paulo Macedo volta a aumentar o preço de alguns serviços bancários.

Desta vez os alvos são os clientes com a “conta pacote”, a mais barata da instituição, as contas de estudantes universitários com mais de 26 anos, mas também os levantamentos de dinheiro ao balcão com caderneta. As medidas anunciadas só entram em vigor a 15 de maio.

Os clientes da CGD que disponham dos serviços da conta Caixa S, conhecida por “conta pacote”, vão passar a pagar mais. Os clientes desta conta pagam atualmente uma mensalidade de 2,50 euros (2,60 euros após Imposto do Selo). Após a entrada em vigor do novo preçário, vão começar a pagar mensalmente 2,80 euros (2,91 euros com IS) por esse serviço, o correspondente a uma subida de 12%.

A “conta pacote” permite ao cliente particular, a partir de um custo único, à manutenção de conta, a um cartão de débito e a duas transferências a crédito, por mês. O preço deste serviço é de quatro euros, mais o IS, que continua inalterado. A subida do preço das comissões só vai afetar os clientes que tenham associada a domiciliação de rendimentos ou um património financeiro igual ou superior a cinco mil euros. Os preços das contas M e L vão permanecer sem alterações.

Embora a CGD tenham mais de 3,2 milhões de clientes, apenas 1,5 milhões dos que aderiram às “contas pacote”, lançadas em 2017, vão ser afetados pelo aumento do preçário.

Outra medida implicada no preçário é a perda de isenção de manutenção de conta dos estudantes universitários com mais de 26 anos, além dos docentes e funcionários universitários. Às contas dos universitários vai ser aplicada uma comissão mensal de dois euros (mais IS), que ao final do ano representa um custo de 24 euros. Já às contas dos docentes e funcionários vai ser cobrado 2,8 euros (mais IS), o que corresponde a 33,60 euros por ano.

Ainda assim, a conta mais afetada vai ser a dos docentes e funcionários sem programa de lealdade, que vêm a comissão aumentar para quatro euros mensais e 48 euros anuais. Apenas os estudantes com menos de 26 anos vêm as suas contas continuar sem encargos de pagamento.

Outra alteração que se verifica no novo preçário é o preço de levantamentos ao balcão com a caderneta. Ainda que só tenha passado um ano após o início de cobrança deste serviço, o banco liderado por Paulo Macedo vai quase triplicar o valor deste serviço. Atualmente, é cobrado um euro (1,04 euros com IS) mas a partir de 15 de maio, a CGD aumenta este valor para 2,75 euros, que aumenta para 2,86 euros com o IS. Isto representa um aumento de 175% do valor praticado hoje. No entanto, esta medida permanece isenta para quem manifesta incapacidade para a utilização de dispositivos automáticos, como clientes individuais e analfabetos, ou se a máquina da rede Caixa não existir ou estiver avariada.

O novo preçário insere-se no contexto em que os bancos estão a procurar desincentivar os clientes de se dirigirem ao balcão para realizar operações que podem realizar através de outros meios, como por exemplo caixas multibanco ou na aplicação Caixa Direta.