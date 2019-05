CGD lança abertura de conta através da Chave Móvel Digital em colaboração com o Estado

Há mais um banco a lançar a abertura de conta através da Chave Móvel Digital em colaboração com a AMA, Agência para a Modernização Administrativa. Depois do Novo Banco é a vez da Caixa Geral de Depósitos.

“Os clientes da Caixa vão fazer quase tudo com o Cartão de Cidadão e com a Chave Móvel Digital”, diz o banco em comunicado.

A AMA, Agência para a Modernização Administrativa, e a Caixa Geral de Depósitos homologaram esta terça-feira, dia 21 de maio, um protocolo que permite a realização da maior parte das operações bancárias através do Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital.

Ainda em 2019 a Chave Móvel Digital será disponibilizada para exploração de todas as potencialidades da Interoperabilidade com o Estado, como a atualização de dados de cliente no Caixadirecta (dados obrigatórios pelo BdP); a adesão ao Caixadirecta; o desbloqueio do Caixadirecta; a criação de Cliente, abertura de conta e contratação de produtos online; a assinatura Digital de contratos de produtos e serviços, seja presencialmente e nos canais digitais da Caixa; e a obtenção de atributos profissionais e empresariais.

Já no passado diz 25 de março, o Novo Banco tinha anunciado a disponibilização de um novo processo online de abertura de conta para Clientes particulares, usando a chave móvel digital para recolha dos dados e informações necessárias. Sendo o primeiro banco em Portugal a disponibilizar a abertura de contas com recurso a este meio, sem a necessidade de o Cliente ir a um balcão ou realizar uma videoconferência, num processo mais cómodo, simples e seguro, mas a que outros se seguirão.

Hoje foi a vez da CGD, em cooperação com a AMA, adotar os serviços disponibilizados pela Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública com vista à simplificação de processos e melhoria de experiência de Cliente.

A integração de informação do Cidadão, de forma automatizada, tem como objetivo tornar a interação com os clientes mais simples, segura e inclusiva.

“A utilização do Cartão de Cidadão nas Agências da Caixa permite agora um processo de autenticação e certificação de identidade simples, célere e de acordo com a Lei; a transmissão de dados de forma segura e assente em plataformas técnicas disponibilizadas pelo Estado”, diz a Caixa.

“Os 3,6 milhões de clientes da Caixa já beneficiam de uma experiência simplificada e segura a partir da leitura do Cartão de Cidadão nas agências quando pretendem fazer operações como identificação nas operações de levantamentos e depósitos (entre outras), apenas com a utilização do Cartão de Cidadão e sem necessidade de preenchimento de formulários; assinatura digital em comprovativos de operações, apenas com a utilização dos Códigos do Cartão de Cidadão; abertura de Conta e contratação de produtos, nomeadamente Conta Caixa – que inclui numa única interação, a contratação de Contas, cartões e Caixadirecta, em poucos minutos; atualização de dados de Cliente de forma precisa e segura nos sistemas da Caixa”, explica o banco liderado por Paulo Macedo.

Durante o mês de julho, a utilização da Chave Móvel Digital vai ainda estar presente no dia-a-dia dos Clientes para “efetuar o acesso ao serviço de homebanking Caixadirecta; identificação e recolha de dados para pedidos de Crédito à Habitação; pretende-se, com a Chave Móvel Digital que as mesmas funcionalidades sejam possíveis, sem necessidade de leitores, apenas com a utilização do smartphone, permitindo o seu uso por parte dos clientes da Caixa”, acrescenta o banco.