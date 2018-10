CGD marca assembleia de obrigacionistas para integrar seis participadas

A Caixa Geral de Depósitos marcou uma assembleia de obrigacionistas para 30 de novembro para estes se pronunciarem sobre a fusão por incorporação das sociedades Caixa Desenvolvimento SGPS; Caixa Seguros e Saúde SGPS; Caixa – Gestão de Activos SGPS; Cibergradual – Investimento Imobiliário; Parcaixa SGPS e Wolfpart SGPS “enquanto sociedades incorporadas, na Caixa Geral de Depósitos, enquanto sociedade incorporante na sequência da aprovação do projeto de fusão pelos Conselhos de Administração da CGD e de cada uma das referidas sociedades, relativamente aos possíveis prejuízos que para os obrigacionistas possam surgir da referida fusão”, diz o comunicado envidado pelo banco à CMVM.

“Nessa medida, todos os Obrigacionistas, relativamente às obrigações da emissão obrigacionista de 538.552.000 euros de Obrigações Subordinadas com Step-Up e opção de Switch reembolsáveis em maio de 2019, com o ISIN Code PTCG17OE0003, da Caixa Geral de Depósitos, e relativas ao programa de emissão de obrigações Euro Medium Term Note Programme da Caixa Geral de Depósitos” são convocados para esta assembleia, diz a CGD no mesmo comunicado enviado à CMVM.

O projeto de fusão destas participadas já foi registado na Conservatória do Registo Comercial.

Este projeto faz parte do processo de reorganização societária do grupo CGD, enquadra-se no plano estratégico acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, e tem por objetivo a simplificação da estrutura societária do grupo CGD, através do número de sociedades que são instrumentais à sua sociedade, tal como já referiu a CGD.