CGTP supera meta e consegue mais de 110 mil novas sindicalizações desde 2016

A CGTP vai para o seu XIV congresso, que se inicia sexta-feira, com a satisfação de ter conseguido mais de 110 mil novas sindicalizações nos últimos quatro anos, maioritariamente de mulheres, ultrapassando a meta definida em 2016.

Fonte da Comissão Executiva da Intersindical disse à agência Lusa que esta é a garantia que a central tem de que vai continuar a ter os meios necessários, humanos e financeiros, para continuar a defender os interesses dos trabalhadores.

Por isso, nos últimos congressos têm vindo sempre a ser estabelecidas metas de sindicalização cada vez mais elevadas, ficando nos 110 mil no XIII congresso.

É que para compensar a perda de uma quota de um trabalhador mais antigo, que se reformou ou perdeu o emprego, é preciso angariar mais do que um sócio, explicou a mesma fonte sindical.

O reforço da sindicalização e da organização de base é, aliás, um dos objetivos expresso no Programa de Ação para o próximo quadriénio, que será discutido ao longo dos dois dias do congresso, que se realiza no Seixal.

No Relatório de Atividades, a que a Lusa teve acesso, que será também aprovado na reunião magna, é feito um balanço, com dados parciais fornecidos pela maioria dos sindicatos, que contabilizou 102.398 novas sindicalizações até ao 3.º trimestre de 2019.

Do total das novas sindicalizações, 61.098 (59,7%) são de mulheres e 14.577 (14,2%) são de jovens até 30 anos.

O documento ressalva que existem 5.816 novas sindicalizações que os sindicatos não desagregaram pelo critério da idade.

No mesmo período, foram eleitos ou reeleitos 11.664 delegados sindicais, o que representa “uma evolução positiva e uma significativa renovação da organização de base dos sindicatos”, superando a meta proposta para o quadriénio, que eram 11.000 novos mandatos.

Dos 11.664 novos mandatos de delegados sindicais, 7.589 são mulheres (65,1%) e pelo menos 374 (3,2%) são jovens até 30 anos.

O relatório refere ainda que nos últimos quatro anos se verificaram alterações em diversos sindicatos, nomeadamente fusões, e faz uma atualização do seu universo.

Referencia 125 sindicatos ativos, 79 dos quais filiados na central, 17 não filiados, mas que cooperam de forma regular com a CGTP-IN, e os restantes 29 sindicatos não filiados, que cooperam de forma pontual.

Neste último mandato foi constituído o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA), que resultou da fusão do Sindicato dos Músicos, dos Profissionais do Espetáculo e do Audiovisual e do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo.

Nestes quatro anos, dois sindicatos pediram a adesão à CGTP-IN: o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ) e o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social (STSSSS).

Segundo dados divulgados no último congresso da Inter, em 2016 as estruturas da central sindical tinham 550.500 associados.