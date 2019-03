Chama-se Carmen, é fabricado em Espanha, custa 1,5 milhões e quer competir com a Porsche e Ferrari

A construtora Hispano Suiza está prestes a lançar uma nova oferta no mercado de marcas dos supercarros (e caros) elétricos. Carmen é o nome do modelo e custa 1,5 milhões de euros, segundo revela a “Bloomberg” esta quarta-feira.

A Hispano Suiza, sediada em Barcelona e com 115 anos de história, ficou conhecida pelos carros de luxo antes da Primeira Guerra Mundial, apresentou o modelo no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça. Carmen com 1.005 cavalos consegue ir dos 0 aos 100kh/h em menos de tres segundos, prometendo fazer frente a marcas como a Ferrari e Porsche, que já lançaram as suas próprias versões destes veículos.

O seu interior possui um ecrã táctil de alta definição de 10,1 polegadas com características de segurança como assistente de estacionamento e uma câmara de estacionamento traseira gerida por três grandes botões ao centro.

O modelo Carmen foi baseado no Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia de 1938, em homenagem à neta de Damián Mateu, o fundador da Hispano-Suiza,que já chegou a ser encomendado por André Dubonnet, um ex-piloto de combate da Primeira Guerra Mundial que dirigia carros da Hispano-Suiza.

A velocidade dos 0 aos 60km/h é um bom tempo de aceleração, quando comparado com outros carros desportivos à venda. Os primeiros testes deste modelo serão realizados durante o próximo outono, estando previstos a comercialização de 19 veículos em junho de 2020.