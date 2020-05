Chamadas telefónicas, dados móveis e encomendas crescem com o fim do Estado de Emergência

Depois de declarado o fim do estado de emergência, o consumo de dados móveis pelos portugueses aumentou, bem como o fluxo de encomendas. Segundo os dados disponibilizados pela Anacom, os portugueses habituaram-se rapidamente à via digital dando preferência às encomendas pela internet.

Com o regresso ao trabalho de parte da população, o volume de tráfego de internet fixa diminuiu 5%. Em sentido contrário o volume de tráfego do serviço telefónico móvel subiu 6%.

O tráfego de encomendas cresceu 20% face à semana anterior e atingiu o valor mais elevado no período analisado, 28% acima do registado na semana anterior à entrada em vigor das medidas excecionais e temporárias associadas ao Covid-19. As encomendas nacionais aumentaram 17%, enquanto as encomendas internacionais de saída aumentaram 51% e as encomendas internacionais recebidas do exterior aumentaram 30%, seguindo a tendência pela terceira semana consecutiva.

Também durante a semana que se seguiu ao fim do estado de emergência, os testes de internet diminuíram. No caso dos acessos fixos residenciais, foram feitos 4.120 testes nesta semana, ligeiramente abaixo dos 4.216 registados na semana anterior, mas ainda assim mais do dobro dos testes que eram feitos antes da pandemia (cerca de dois mil testes por dia).

Lisboa e Porto foram os concelhos com o maior aumento do número médio diário de testes em termos absolutos (mais 1.523 em Lisboa e mais 634 no Porto), seguido de Oeiras (mais 102). Nos testes realizados através de acessos móveis, estes são também os concelhos com mais testes à velocidade: Lisboa lidera, seguindo-se Oeiras e em terceiro lugar o Porto.