‘Champions’: ‘Dragões’ querem ‘dar música’ ao Liverpool e arrecadar 100 milhões de euros

O Futebol Clube do Porto começa esta terça-feira à noite a jogar uma presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, e a tentar encaixar uma verba que pode chegar aos 100 milhões de euros. Pela frente os ‘dragões’ vão ter os ingleses do Liverpool, com a primeira mão a ser jogada em Inglaterra.

A equipa portuguesa entrou na fase de grupos a receber 42 milhões de euros, pela posição no ranking europeu e devido à conquista do campeonato nacional.

Nos seis jogos da fase de grupos, os portistas venceram cinco jogos e empataram um, o que lhes permitiu encaixar mais 24 milhões, aos quais se juntaram mais 9,5 milhões pela passagem aos oitavos-de-final, recebendo os cofres do ‘dragão’ 66,4 milhões de euros até ao momento.

A eliminação da Roma nos oitavos-de-final permitiu ao conjunto português encaixar mais 10,5 milhões de euros, aos quais juntou as receitas de bilheteira e transmissões televisivas, que resultaram num ‘bolo’ de 80 milhões de euros.

Pela frente os ‘dragões’ vão ter a equipa que lidera atualmente o campeonato inglês, e que na última temporada eliminou os azuis e brancos, na altura nos oitavos-de-final, com um expressivo 0-5 no estádio do Dragão e um 0-0 em Anfield Road.

Caso consiga eliminar os reds e no melhor dos cenários com duas vitórias o FC Porto ganharia logo 5,4 milhões (2,7 milhões por cada vitória), juntando mais 12 milhões pela qualificação para as meias-finais, e que daria 97,4 milhões de euros no total acumulado na competição.

Se a isto adicionarmos as receitas de bilheteira e transmissões televisivas, os ‘dragões’ podem garantir uma verba de 100 milhões de euros.