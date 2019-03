Surpresa: Esta agência de viagens só revela o destino dois dias antes da partida

A agência de viagens espanhola FlyKube chegou ao mercado nacional com cinco pacotes de viagens surpresa. Criada para revolucionar o mundo das viagens, esta empresa oferece uma experiência 100% destinada a quem gosta de aventura e de risco, porque tanto o alojamento como as horas de partida e as de regresso são isso mesmo: surpresa.

Em Portugal é possível partir dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro por, no mínimo, 129 euros (voo + hotel). “Cada utilizador só necessita de comprar a viagem a partir de preços muito competitivos e ter uma mala preparada para ir até um destino que irá conhecer dois dias antes do voo, no caso de escolher a data, ou quatro dias antes, se também optou por não conhecer a data”, afirma Sergi Vila, cofundador e diretor de Marketing da FlyKube.

Fizemos uma simulação para perceber como funciona a reserva de viagens através desta plataforma. Imaginando que temos dois viajantes com três dias livres para conhecer uma cidade europeia e que querem partir de Lisboa. Selecionámos “Destino Surpresa”, indicamos esses dados e, de seguida, irá aparecer um calendário, no qual se pode ver se o voo/hotel está “esgotado”, com “alta procura”, nos “últimos lugares” ou marcar de forma “normal”.

Estes turistas querem passear entre 6 e 8 de maio, por exemplo. Neste caso, o preço disponível são 179 euros por adulto. Depois, surge-nos uma lista de 20 destinos, mas, como até são pessoas viajadas, já conheceram alguns dos locais apresentados. A empresa procura ajudar os aventureiros nestas situações e dá a possibilidade de descartar três gratuitamente. Durante este processo dissemos à máquina: “Não quero Paris”; “Não quero Londres”; “Não quero Madrid”. Entre o leque na calha ficaram cidades como Nápoles, Manchester, Frankfurt, etc.

Para completar de reserva, perguntam-nos se os dois viajantes querem estada com pequeno-almoço ou se pretendem levar bagagem de porão [além da mala de mão que está incluída]. “Como padrão, terás um hotel no centro da cidade de 3 ou 4 estrelas sem custo adicional”, dizem. Por vezes, existe um cupão de desconto que pode ser utilizado. Calhou-nos o código “olaportugal”, que nos deu uma promoção de 30% no pacote e fez com que o preço final fosse de apenas de 328 euros.

Há também um pacote especial, o “VipKube”, que disponibiliza a hipótese de ficar hospedado num hotel de cinco estrelas no Dubai ou no Mónaco por, pelo menos, 349 euros. Porém, pode não compensar, tendo em conta que não sabe realmente se lhe calhará esses destinos. Além disso, o maior período de tempo no qual se pode viajar são 5 dias – ou seja, se tiver o azar de lhe darem um voo com muitas escalas para o Médio Oriente será pouco o tempo que terá para usufruir da maior cidade dos Emirados Árabes Unidos.

A empresa com sede em Barcelona, fundada em 2017, tem parcerias com as principais companhias aéreas low-cost europeias: Air Europa, Alitalia, Blue Air, Brussels Airlines, Eurowings, easyJet, Ryanair, Vueling, Transavia, Wizz. Entre as transportadoras aéreas está também a nacional espanhola, a Iberia – Líneas Aéreas de España.

Que viagens FlyKube estão disponíveis em Portugal?

Surpresa Total (desde 129 euros)

(desde 129 euros) Destino Surpresa (desde 179 euros)

(desde 179 euros) Verão Surpresa (desde 199 euros)

(desde 199 euros) Multidestino Surpresa (desde 299 euros)

(desde 299 euros) VipKube (Desde 349 euros)