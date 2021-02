China Three Gorges compra portefólio espanhol de energias renováveis por 500 milhões de euros

A maior acionista da EDP, China Three Gorges, anunciou, esta segunda-feira, a aquisição total de um portefólio de energia renovável de mais de 400 megawatts em Espanha, num investimento que poderá variar entre os 400 e os 500 milhões de euros.

De acordo com a notícia avançada pela “Bloomberg”, a China Three Gorges — que detém 19% da EDP — comprou todos os projetos de energia renovável que um consórcio liderado pelo grupo Corporacion Masaveu — que controla 7,2% da energética portuguesa — detinha no país.

O acordo da compra deverá ficar concluído até ao final do ano segundo semestre e inclui uma central de energia solar e 11 parques de produção de energia eólica, informa a agência.

Além da empresa espanhola, o consórcio é composto também pelo grupo belga Korys Group, o Exus Management Partners e ainda um grupo de investidores minoritários portugueses.

A compra vai na sequência da aquisição de 13 ativos em centrais de energia solar em Espanha com mais de 500 megawatts de capacidade. Os investidores chineses também estiveram entre os finalistas para a aquisição do Grupo T-Solar, uma empresa de energias renováveis com presença em Espanha e Itália mas perderam a corrida para a Squared Capital, por 1,5 mil milhões de euros.

Já a Corporacion Masaveu mantém a aposta no sector das energias renováveis, detendo atualmente ativos na ordem dos 340 megawatts nos Estados Unidos, Espanha e Portugal.